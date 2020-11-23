Врачи в Зеленограде извлекли из носа пациента монету, находившуюся там более 50 лет

Мужчина 59 лет обратился в поликлинику города Зеленограда, сообщив, что в течение нескольких месяцев у него полностью отсутствует дыхание в правой половине носа.

Оториноларингологи городской клинической больницы имени Кончаловского провели обследование пациента, и сделанная компьютерная томограмма показала, что носовой ход у пациента с одной стороны полностью закупорен инородным телом - предметом округлой формы.

Как сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения столицы, пациенту была проведена операция, которая длилась полтора часа. По ее окончании из полости носа была извлечена однокопеечная монета. Позже мужчина вспомнил, что примерно в шестилетнем возрасте, играя, случайно засунул себе однокопеечную монетку себе в нос, а сказать об этом строгой маме побоялся.

«Затруднения при дыхании мужчина испытывал и раньше, но все подозрения врачей падали на искривленную носовую перегородку. Современная техника позволила выявить истинную причину патологии», - цитирует врача-отоларинголога Татьяну Михайлову АГН «Москва».

За многие годы вокруг монеты в носу сформировалась каменистая плотность - ринолит. После операции мужчина выписался из стационара уже через три дня и довольно быстро стал чувствовать себя лучше.