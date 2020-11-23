В Гидрометцентре описали маршрут урагана «Сара»

Заместитель директора Гидрометцентра Дмитрий Киктиев прокомментировал «Звезде» новости о надвигающемся на Москву урагане «Сара», уже атаковавшем центральную Россию. По словам синоптика, вопреки распространившемуся мнению, опасность ненастья уже практически миновала.

«Циклон постепенно будет смещаться на восток, и завтра он уже будет на значительном удалении от нас. Но, тем не менее, по северу страны проходит череда циклонов, завтра (24 ноября - прим. ред.) ожидается еще один циклон. С нынешним циклоном эпизод уже идет на спад», - заявил специалист.

Касательно актуальной погоды, Киктиев спрогнозировал «околонулевую» температуру и небольшие осадки с гололедицей, в большей степени - в Московской области. Циклон, по его словам, постепенно уходит в сторону Казани и Самары.

Между тем, тропический шторм «Йота», действующий в Карибском море, усилился до урагана и двигается по направлению к Центральной Америке.