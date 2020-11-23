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Правительство оптимизирует систему институтов развития

Светлана Головина
11:29 23.11.2020
По словам Михаила Мишустина, в ходе оптимизации несколько институтов развития со схожим функционалом объединят.
Правительство оптимизирует систему институтов развития
© Фото: Russian Government, Globallookpress

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство проведет оптимизацию институтов развития, в ходе которой будут ликвидированы восемь корпораций.

«Правительство проведет оптимизацию институтов развития, чтобы они в полной мере могли работать на достижение национальных целей развития, которые определены указом президента», - сказал глава кабмина.

По его словам, их функции перераспределят между ВЭБ.РФ и органами исполнительной власти.

В частности, под управление ВЭБ.РФ переходят корпорация МСП, Российский экспортный центр, ЭКСАР, Роснано и четыре фонда: Сколково, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности.

Помимо этого, к Российскому научному фонду (РНФ) присоединят Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), а Российскую венчурную компанию (РВК) передадут в управление Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). 

Также правительство намерено объединить МСП-Банк и ДОМ.РФ.

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