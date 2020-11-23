Франция проведет наблюдательный полет над РФ

В конце текущего месяца над территорией РФ в рамках реализации Договора по открытому небу будет проведен наблюдательный полет. Его осуществить миссия Франции на самолете АН-130Н в период с 23 по 27 ноября.

Воздушное судно стартует с аэродрома Кубинка в Московской области с российскими специалистами на борту, задачей которых будет контроль за соблюдением установленных параметров наблюдения. Соответствующую информацию сообщили в Министерстве обороны России.

Выбранный самолет не создан для применения каких бы то ни было видов вооружения. Техника, установленная на нем, была одобрена в результате международного освидетельствования, в котором в частности участвовали и представители Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты официально отказались от выполнения своих обязательств как участников Договора по открытому небу, подписанного в 1992 году. В России указали, что подобный шаг американской стороны ведет к расшатыванию действующей системы контроля над вооружениями.