Эксперт назвал «движением в правильном направлении» изменения в сдаче экзамена на права

В большинстве стран мира для сдачи экзамена на права вождения автомобилем, основное внимание уделяется умению водителя ориентироваться и управлять автомобилем в реальной обстановке, то есть на дороге. То, что с инициативой внести подобные изменения выступили и в ГИБДД России, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков называет движением в правильном направлении.

«Первоначальное разделение времени обучения в соотношении практически 50 на 50 - на площадке вождения и в городских условиях - не отвечало реальным требованиям сегодняшнего дня. Раньше мы сдавали площадки подробно, идеально и так далее. Но кто может вспомнить, какие серьезные и трагические события случались случались потом во дворе или на парковке при движении со скоростью 2 км/час. Главная опасность, которая подстерегает водителя - это реальная обстановке, в городе», - прокомментировал «Звезде» Кадаков.

Главной проблемой эксперт считает то, что водители в России практически вообще не умеют ездить по скоростным дорогам. Когда молодой водитель впервые в одиночку оказывается на скоростной дороге, где можно ехать 110-130 км/ч, для него это кажется нонсенсом, поскольку он никогда в жизни еще не ездил с такой скоростью, объясняет главный редактор журнала.

Потому и при приеме экзамена, и при обучении нужно делать крен на умение водителя ездить в реальной дорожной обстановке и разных условия: дневная езда, ночная езда, и если это зима - то обязательно зимой по скользкой дороге, считает Максим Кадаков. А вот время, проведенное учеником на площадке, можно либо совсем упразднить, либо свести к минимуму.