В стране и мире В универсаме «Невский» в Санкт-Петербурге вспыхнул пожар Лина Давыдова По предварительным данным, возгорание началось в книжном магазине «Буквоед». © Видео: БУДЬ В КУРСЕ! Невский район, ВКонтакте © Фото: БУДЬ В КУРСЕ! Невский район, ВКонтакте В универсаме «Невский» в Санкт-Петербурге произошло возгорания. Из здания идет густой черный дым. Видео с происшествием выкладывают в социальных сетях очевидцы. По предварительным данным, возгорание началось в книжном магазине «Буквоед» на втором этаже универсама. На месте ЧП работают пожарные, информация о возможных пострадавших уточняется. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика