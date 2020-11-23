В универсаме «Невский» в Санкт-Петербурге вспыхнул пожар
По предварительным данным, возгорание началось в книжном магазине «Буквоед».
© Видео: БУДЬ В КУРСЕ! Невский район, ВКонтакте © Фото: БУДЬ В КУРСЕ! Невский район, ВКонтакте
В универсаме «Невский» в Санкт-Петербурге произошло возгорания. Из здания идет густой черный дым. Видео с происшествием выкладывают в социальных сетях очевидцы.
По предварительным данным, возгорание началось в книжном магазине «Буквоед» на втором этаже универсама. На месте ЧП работают пожарные, информация о возможных пострадавших уточняется.