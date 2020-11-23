В стране и мире Конфликт в родительском чате стал причиной перестрелки в Петербурге Светлана Головина В результате произошедшего пострадавших нет. © Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press В Санкт-Петербурге сотрудники полиции возбудили уголовное дело о хулиганстве по факту массовой драки с использованием травматического оружия на проспекте Тореза. Инцидент произошел 21 ноября в Выборгском районе. «По предварительной версии, разбирательству на улице предшествовал конфликт в родительском чате», - пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД. В результате произошедшего никто не пострадал. Сотрудники полиции услышали звук выстрелов и оперативно задержали всех участников конфликта. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика