Конфликт в родительском чате стал причиной перестрелки в Петербурге
В результате произошедшего пострадавших нет.
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В Санкт-Петербурге сотрудники полиции возбудили уголовное дело о хулиганстве по факту массовой драки с использованием травматического оружия на проспекте Тореза.
Инцидент произошел 21 ноября в Выборгском районе.
«По предварительной версии, разбирательству на улице предшествовал конфликт в родительском чате», - пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.
В результате произошедшего никто не пострадал. Сотрудники полиции услышали звук выстрелов и оперативно задержали всех участников конфликта.