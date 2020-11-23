Дегтярев раскритиковал тендер на свою охрану за 33 млн рублей
Открытый конкурс на охрану из семи человек был объявлен, пока врио губернатора находился в командировке.
© Видео: Degtyarev_Info, Telegram © Фото: State Duma of Russian Federation, Twitter, Globallookpress
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев раскритиковал инициативу правительства потратить на охрану для него 33 миллиона рублей в год.
Открытый конкурс на охрану из семи человек был объявлен, когда Дегтярев находился с рабочей поездкой в Москве, после чего отправился в поездку по БАМу.
«Четыре месяца общаюсь с людьми, пожал 40 тысяч рук, а вы такие вещи делаете, пока я в отъезде. Этот конкурс нужно отменить и оставить все как есть», - говорится в обращении Дегтярева, опубликованном на странице в Сети.
Итоги тендера планировалось подвести 10 декабря.