В стране и мире Дегтярев раскритиковал тендер на свою охрану за 33 млн рублей Светлана Головина Открытый конкурс на охрану из семи человек был объявлен, пока врио губернатора находился в командировке. © Видео: Degtyarev_Info, Telegram © Фото: State Duma of Russian Federation, Twitter, Globallookpress Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев раскритиковал инициативу правительства потратить на охрану для него 33 миллиона рублей в год. Открытый конкурс на охрану из семи человек был объявлен, когда Дегтярев находился с рабочей поездкой в Москве, после чего отправился в поездку по БАМу. «Четыре месяца общаюсь с людьми, пожал 40 тысяч рук, а вы такие вещи делаете, пока я в отъезде. Этот конкурс нужно отменить и оставить все как есть», - говорится в обращении Дегтярева, опубликованном на странице в Сети. Итоги тендера планировалось подвести 10 декабря. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика