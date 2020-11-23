Ученые из США нашли простой способ снизить риск заболевания Альцгеймера
Соблюдение правильной диеты поможет защитить организм от развития болезни Альцгеймера. Как установили ученые из Массачусетса, для предотвращения риска заболевания полезно употреблять в качестве снэков и легких перекусов фрукты и овощи, богатые флавоноидами.
Несколько глотков чая, кусочек яблока и небольшая горсть ягод при регулярном употреблении ежедневно сохранят в добром здравии когнитивные функции организма и предотвратят возникновение проблем с памятью.
Лучше всего для употребления в пищу подходят яблоки, груши, лук, различные виды ягод, зеленый чай и красное вино - в них содержатся сразу три класса различных флавоноидов.
Кроме того, в исследовании, опубликованном в американском Journal of Clinical Nutrition, специалисты также указывают на пользу средиземноморской диеты. Употребление в пищу продуктов, которые входят в ее состав (помидоры, рыба, зелень и др.) тоже способствует снижению развития риска заболевания, поскольку они тоже богаты флавоноидами.