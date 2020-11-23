В правительстве Магаданской области объяснили высокие зарплаты в регионе

В правительстве Колымы сообщили, что средняя зарплата в регионе является одной из самых высоких в России, поскольку основой экономики являются золотодобыча, рыбная ловля и энергетика.

Уточняется, что среднемесячная зарплата работников области в горнодобывающем секторе составляет 115 тысяч рублей, в рыбном хозяйстве - 217 тысяч рублей.

Представитель области пояснил, что на горнодобывающую промышленность и энергетику приходится 95% ежегодного объема производства, где задействованы 25% населения и находится до 70% инвестиций.

Рыбохозяйственный комплекс - один из самых прибыльных, так как его продукция поставляется на экспорт в Японию, Китай и Соединенные Штаты.

«Традиционно уровень заработной платы работников данных отраслей достаточно высокий», - цитирует собеседника РИА Новости.

Сейчас Магаданская область находится на четвертом месте в рейтинге высоких зарплат после Чукотки, Ямало-Ненецкого округа и Москвы.