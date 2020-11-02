Названы сроки выпуска новейших ракетных двигателей в России
В настоящее время Россия поставляет на экспорт двигатели РД-180 и РД-181 для американских ракет Atlas и Antares.
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Россия в 2022 году выпустит новые двигатели РД-182 и РД-120МС для перспективных российских и зарубежных космических ракет. Ранее прототип двигателей на протяжении 30 лет производился на Украине, сообщает единый портал «Главкосмоса».
Разработка силовой установки РД-182 для первых ступеней перспективных российских и зарубежных космических ракет и двигателя РД-120МС для верхних ступеней этих ракет ведется с 2019 года. Завершение работ намечено на 2022 год, сообщает РИА Новости.
Ранее с предложением о закупках новейших ракетных двигателей к России обратились власти многих стран, отметил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.