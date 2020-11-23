Запрет на массовые мероприятия со зрителями продлили в Подмосковье

Согласно постановлению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, в регионе продлен запрет на массовые мероприятия со зрителями и посещение музеев.

Как отмечается в документе, доступном на сайте правительства региона, запрет, действовавший по 22 ноября, продлен до 29 ноября 2020 года.

Ранее Воробьев заявил, что в Московской области планируется развернуть не более 19 тысяч коек для больных COVID-19. Он отметил, что задача регионального Минздрава - сделать так, чтобы большего числа мест для инфицированных коронавирусом не потребовалось.