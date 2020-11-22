Власти КНР объявили карантин на границе с РФ из-за вспышки COVID-19

Китайские власти приняли решение о введении карантина на границе с Россией после двух случаев инфицирования COVID-19. Больные выявлены в приграничном с Забайкальским краем городе Маньчжоули, что в регионе Внутренняя Монголия.

Горожанам запрещено собираться на массовые мероприятия, закрыты школы, не работают торговые центры и рестораны, приостановлено транспортное сообщение. Все 172 тысячи местных жителей будут оперативно проверены на наличие коронавирусной инфекции, сообщает Центральное телевидение Китая.

За минувшие 24 часа китайские медики сообщили о 17 новых случаев инфицирования в стране. Подавляющее большинство больных вернулись из других стран, отмечают медики.