В плену железа: жильцы дома в Курчатове, где упал лифт, рассказали о давно существующей проблеме

В жилом доме в Курчатове Курской области, где упал лифт с пассажиркой, проблемы с подъемным механизмом носят систематический характер. Об этом в беседе с «360» рассказали местные жители, отметив, что в застрявшем лифте сидеть доводилось каждому из них.

Один из собеседников - Александр Мачихин, это его теща находилась в кабине лифта в момент инцидента. Он, в частности, сообщил, что помимо регулярных сбоев в работе лифта, не функционирует также кнопка вызова специалистов в его кабине, из-за чего застрявшим людям приходится сидеть и ждать помощи часами.

«В нашем доме ситуация проблематичная. То есть, кнопка вызова лифта не работает. Достучались до вахтерши, если бы не она, могли бы часами сидеть. Кнопка в лифте вызова техников тоже не работает. Много раз жаловались, проблема эта старая. Недавно тесть с маленькой девочкой и двумя мужчинами застревал в лифте. Также доставали», - посетовал мужчина.

Он также рассказал о состоянии тещи, которая сейчас находится в реанимации, где врачи «пичкают ее обезболивающими».

Недовольство Александра поддержали и другие жильцы дома. Так, Нина и Василий Климовы подтвердили застарелый характер проблемы.

«Со слов механика по лифтам управляющая компания на ремонт лифтов денег не выделяет. Обслуживание на очень низком уровне... Люди застревают почти каждый день. В доме 16 этажей. Им лишь бы денег собрать побольше, а работать поменьше», - пожаловался Василий.

Нина Климова, в свою очередь, уточнила, что раньше в подъезде была лифтерная, однако потом ее убрали без согласия жильцов.

«Едешь, скрежет страшный. Мы застревали с прогулочной коляской. Сеть в лифте не ловит, дозвониться невозможно. Когда проходят люди, начинаешь стучать. Страшно, свет гаснет... Три дня назад грузовой сломался, застрял мой супруг, за полчаса достали. После того, что случилось сегодня, буду только по лестнице спускаться. Платим за квартиру и капремонт, но лифты везде меняют, кроме нашего дома», - рассказала еще одна жительница дома Надежда Пашкова.

Ранее сообщалось, что в одном из жилых домов Курчатова застрял лифт с пятью пассажирами. Коммунальщики успели эвакуировать четверых человек: одного взрослого и троих детей. В момент, когда они пытались достать последнюю пассажирку, кабина внезапно сорвалась и полетела вниз. Кадры инцидента вскоре были размещены в Сети.