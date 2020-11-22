Россияне назвали худшие подарки на Новый год

Российским мужчинам не нравится получать в подарок на Новый год носки, свитера и футболки, а женщины не одобряют новогодние статуэтки и свечи. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного популярным сервисом поиска работы, пишет РИА Новости.

«Для 8% респондентов самым неудачным новогодним подарком, который им довелось получить, стали предметы одежды. Мужчины сообщают об этом втрое чаще женщин (13% против 4%). Носки, футболки, свитера, домашние халаты - все это лучше купить самому, по своему вкусу и размеру, чем найти под елкой, аргументируют опрошенные», - подвели специалисты итоги опроса.

К числу не очень приятных подарков россияне отнесли и новогодние сувениры: о нежелании найти под елкой свечи, брелоки, статуэтки и магниты сообщили 4% опрошенных (среди женщин эта доля составила 6%, среди мужчин - 3%).

Различные сладости в качестве подарка не хотели бы получить 3% респондентов, при этом женщины высказывают такую позицию намного чаще мужчин (5% против 1%). Косметику, парфюмерию, а также средства гигиены неудачным подарком назвали 3% опрошенных. Посуду или кухонные принадлежности - 2%.

Еще 18% респондентов назвали худшими подарками кальян для некурящего, ласты, разводной ключ, шариковую ручку и даже живую крысу, а 24% россиян сообщили, что худшим сюрпризом на Новый год для них является отсутствие подарка, поскольку, как отметили аналитики, даже взрослые люди в новогодние праздники ждут знаков внимания.

Также 28% опрошенных признались, что никогда не получали плохих подарков, подчеркнув при этом, что праздничное настроение - это, в первую очередь, душевное тепло и внимание близких, а не содержимое подарочного пакета.

В исследовании приняли участие 1,6 тысячи экономически активных граждан страны старше 18 лет из 326 населенных пунктов всех субъектов РФ. Опрос проводился с 10 по 14 ноября текущего года.