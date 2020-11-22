Трамп заявил о возможности изменить итоги выборов в США

Действующий президент США Дональд Трамп уверен, что собранных доказательств о фальсификациях в день выборов достаточно для того, чтобы изменить результаты голосования в четырех штатах и, как следствие, в стране в целом.

«Почему Джо Байден так спешно формирует кабинет, когда мои расследователи выявили сотни тысяч мошеннических голосов, что достаточно для того, чтобы, по крайней мере, изменить результаты в четырех штатах, что в итоге более чем достаточно для победы на выборах?», - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Президент напомнил, что за политической ситуацией в США наблюдает весь мир и призвал судей и законодателей найти в себе смелость обеспечить защиту выборов в стране.

Жители Соединенных Штатов выбирали нового президента третьего ноября. За кресло главы Белого дома ведут борьбу действующий лидер Дональд Трамп и его оппонент Джозеф Байден.

По итогам подсчета голосов, Байден объявил себя победителем. Трамп заявил о масштабных фальсификациях, отказался признавать поражение и призвал пересчитать голоса в ключевых штатах.

Тем временем Джозеф Байден приступил к формированию нового кабинета. Так, на должность госсекретаря в новой американской администрации претендует Тони Блинкен.

В качестве альтернативных кандидатов штаб Байдена рассматривает сенаторов Криса Куса и Криса Мерфи, экс-первого замгоссекретаря и посла в России Уильяма Бернса и Сьюзан Райс, ранее занимавшую пост советника Барака Обамы по национальной безопасности.