На работах Леонардо да Винчи найдены бактерии и человеческая ДНК

Совместная группа ученых из Австрии и Италии, изучив микробиоту на семи набросках Леонардо да Винчи, заметили на них бактерии и человеческую ДНК. Результаты исследования были опубликованы в журнале Frontiers in Microbiology.

Стоит отметить, что молекулярное изучение произведений искусства стало популярным направлением в современной науке. Так, команда специалистов использовала инновационный геномный подход Nanopore, в ходе которого выяснилось, что на работах художника преобладают сообщества бактерий, а не грибков. До этого момента ученые полагали, что на бумажных рисунках живут преимущественно грибы.

По мнению специалистов, часть микроорганизмов может являться результатом взаимодействия с рисунками реставраторов, а часть была занесена давно через мух и их экскременты.

Также на работах было найдено большое количество человеческой ДНК. Утверждать, что она принадлежит самому мастеру нельзя, так как высока вероятность, что эти следы могли оставить все те же реставраторы во время работы с набросками.