Стала известна судьба пассажирки рухнувшего лифта в Курской области

Женщина, пострадавшая при падении лифта в городе Курчатов Курской области, сейчас находится в реанимации. Об этом в беседе с «360» рассказал ее зять Александр Мачихин.

В частности, по словам мужчины, пострадавшей до сих пор не поставили диагноз, а медики «пичкают» ее обезболивающими.

«Тещу просто бог спас, она уже голову высунула, когда лифт двинулся, ее втянуло в кабину, и она просто упала», - раскрыл зять подробности случившегося.

Кроме того, он сообщил, что у женщины, предположительно, перелом таза и плеча, а также трещина в бедре.

Ранее сообщалось, что в одном из жилых домов Курчатова застрял лифт с пятью пассажирами. Коммунальщики успели эвакуировать четверых человек: одного взрослого и троих детей. В момент, когда они пытались достать последнюю пассажирку, кабина внезапно сорвалась и полетела вниз. Кадры инцидента вскоре были размещены в Сети.