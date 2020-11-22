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Стала известна судьба пассажирки рухнувшего лифта в Курской области

Роман Захаров
06:53 22.11.2020
Женщина находится в реанимации, врачи пока не поставили ей диагноз.
© Видео: Курчатов ТВ, Youtube © Фото: pixabay

Женщина, пострадавшая при падении лифта в городе Курчатов Курской области, сейчас находится в реанимации. Об этом в беседе с «360» рассказал ее зять Александр Мачихин.

В частности, по словам мужчины,  пострадавшей до сих пор не поставили диагноз, а медики «пичкают» ее обезболивающими.

«Тещу просто бог спас, она уже голову высунула, когда лифт двинулся, ее втянуло в кабину, и она просто упала», - раскрыл зять подробности случившегося.

Кроме того, он сообщил, что у женщины, предположительно, перелом таза и плеча, а также трещина в бедре.

Ранее сообщалось, что в одном из жилых домов Курчатова застрял лифт с пятью пассажирами. Коммунальщики успели эвакуировать четверых человек: одного взрослого и троих детей. В момент, когда они пытались достать последнюю пассажирку, кабина внезапно сорвалась и полетела вниз. Кадры инцидента вскоре были размещены в Сети.

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