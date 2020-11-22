Ученые заявили об обнаружении мутировавшего COVID-19 в Краснодарском крае

Ученые обнаружили мутировавший коронавирус в Краснодарском крае. Ряд опасных изменений в структуре вируса также отмечены еще в 12 регионах страны. Речь идет об изменении белка вируса, уверены эксперты НИИ гриппа.

Изучив явление, вирусологи пришли к выводу, что мутировавший COVID-19 не более опасен для людей, чем исходный вариант инфекции. Мутации не влияют на тяжесть течения болезни и возможных осложнений. Это уже подтвердили в краевой инфекционной больнице, где находятся пациенты, в том числе и с новой формой вируса, сообщает «Вести Сочи».

Про COVID-19 мир узнал в конце прошлого года. Первая вспышка опасной инфекции была зафиксирована в городе Ухань провинции Хубэй в КНР. Власти оперативно ввели карантин, но это не помогло и болезнь распространилась по миру.

Сейчас коронавирусом инфицированы более 58 миллионов человек. Такие данные приводит университет Джонса Хопкинса, который ведет собственную статистику на основе информации властей, СМИ и других открытых источников.

Умерли от инфекции 1 379 463 человека, вылечились – 37 167 134. Наибольшее число случаев зарегистрировано в США (12 059 686), Индии (9 050 597) и Бразилии (6 020 164). Россия находится на пятом месте с 2 047 563 инфицированными.