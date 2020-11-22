Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Ученые заявили об обнаружении мутировавшего COVID-19 в Краснодарском крае

Ян Брацкий
06:38 22.11.2020
По мнению специалистов, мутации вируса не влияют на тяжесть течения болезни и возможных осложнений.
Ученые заявили об обнаружении мутировавшего COVID-19 в Краснодарском крае
© Фото: Ddp Images, Keystone Press Agency, Globallookpress

Ученые обнаружили мутировавший коронавирус в Краснодарском крае. Ряд опасных изменений в структуре вируса также отмечены еще в 12 регионах страны. Речь идет об изменении белка вируса, уверены эксперты НИИ гриппа.

Изучив явление, вирусологи пришли к выводу, что мутировавший COVID-19 не более опасен для людей, чем исходный вариант инфекции. Мутации не влияют на тяжесть течения болезни и возможных осложнений. Это уже подтвердили в краевой инфекционной больнице, где находятся пациенты, в том числе и с новой формой вируса, сообщает «Вести Сочи».

Про COVID-19 мир узнал в конце прошлого года. Первая вспышка опасной инфекции была зафиксирована в городе Ухань провинции Хубэй в КНР. Власти оперативно ввели карантин, но это не помогло и болезнь распространилась по миру.

Сейчас коронавирусом инфицированы более 58 миллионов человек. Такие данные приводит университет Джонса Хопкинса, который ведет собственную статистику на основе информации властей, СМИ и других открытых источников.

Умерли от инфекции 1 379 463 человека, вылечились – 37 167 134. Наибольшее число случаев зарегистрировано в США (12 059 686), Индии (9 050 597) и Бразилии (6 020 164). Россия находится на пятом месте с 2 047 563 инфицированными.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
07:22 Спорт
Надаль назвал Медведева одним из лучших теннисистов в мире
06:16 В стране и мире
Глава Космических сил ВС США оценил перспективы потенциального военного конфликта на орбите
06:34 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео с моментом падения лифта с женщиной в Курской области
05:54 В стране и мире
Биолог назвал два самых пугающих свойства мутировавшего коронавируса
01:22 В стране и мире
США официально вышли из Договора по открытому небу
Популярное
Популярное
Видео
Ледяные глыбы сбивают с Русского моста: кадры устранения последствий непогоды во Владивостоке
Видео
Начало драки из-за маски в маршрутке в Ленобласти попало на видео
Видео
Покоривший TikToк и Instagram пенсионер раскрыл секрет своего успеха
СМИ сообщили об ужасающем состоянии боевой авиации США
Видео
Кибератаки на фоне пандемии: эксперт рассказал, как обезопасить себя от вредоносных рассылок
Исследователь обнаружил на снимках группы Дятлова «обломки космического аппарата»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.