Биолог назвал два самых пугающих свойства мутировавшего коронавируса

Биолог из Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала о необычных последствиях мутации коронавируса, который развивался в популяции норок. По словам профессора, сейчас на этот счет готовится большое научное исследование в Дании.

Ученые выяснили, что новый штамм вируса отличается от первоначального на четыре мутации. Это позволило ему приобрести новые свойства.

«Штамм с этими мутациями… способен выделять больше вируса. К чему это может привести, если такой вирус начнет в популяции человека гулять? Будет больше так называемых "суперраспространителей"», - цитирует РИА Новости слова Барановой в ходе прямого эфира на YouTube.

Как отметила биолог, «суперраспространитель» в теории будет нести гораздо большую угрозу для окружающих, так как сможет передать вирус большему количеству людей. В естественных условиях подобного еще не происходило, однако лабораторные исследования позволили ученым прийти к такому выводу, подчеркнула Баранова.

Однако «самой плохой вещью» в новой мутации коронавируса биолог назвала итог эксперимента с нейтрализующими сыворотками. Как выяснили ученые, антитела из этих сывороток не способны защитить от вируса. Это значит, что человек с иммунитетом к обычному COVID-19 абсолютно не защищен от мутировавшего в популяции норок типа вируса.

Ранее заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации Сергей Середа прокомментировал «Звезде» решение властей Дании о массовом уничтожении норок из-за коронавируса. Эксперт отметил, что на данный момент, к сожалению, человечество не придумало другого способа бороться с вирусом в популяциях животных, если не существует вакцины.