Глава Космических сил ВС США оценил перспективы потенциального военного конфликта на орбите

Потенциальный вооруженный конфликт в космическом пространстве может привести к войне, в которой не будет победителей. Такую точку зрения выразил командующий космическими операциями Космических сил США генерал Джон Реймонд.

«Ясно, что космос становится сферой военных действий. Наша главная задача как космических сил - быть способными сдержать конфликт, сдержать с самого начала в космосе. Я не думаю, что кто-то победит в этой войне», - цитирует ТАСС заявление генерала, которое он сделал в рамках форума по международной безопасности в Галифаксе.

Говоря о потенциальных соперниках официального Вашингтона на околоземной орбите, Реймонд упомянул Россию.

«Мы были соперниками в космосе с самого начала. У нас длинная история, даже в разгар холодной войны мы сотрудничали в области гражданского космоса», - напомнил Реймонд.

Москва неоднократно указывала на планы Вашингтона по размещению оружия в космосе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно заявлял, что силовое противостояние в космосе можно и нужно предотвратить, сформулировав общие для всех правила поведения.