Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Глава Космических сил ВС США оценил перспективы потенциального военного конфликта на орбите

Ян Брацкий
06:16 22.11.2020
Главным соперником США в космическом пространстве американский генерал видит Россию.
Глава Космических сил ВС США оценил перспективы потенциального военного конфликта на орбите
© Фото: NASA

Потенциальный вооруженный конфликт в космическом пространстве может привести к войне, в которой не будет победителей. Такую точку зрения выразил командующий космическими операциями Космических сил США генерал Джон Реймонд.

«Ясно, что космос становится сферой военных действий. Наша главная задача как космических сил - быть способными сдержать конфликт, сдержать с самого начала в космосе. Я не думаю, что кто-то победит в этой войне», - цитирует ТАСС заявление генерала, которое он сделал в рамках форума по международной безопасности в Галифаксе.

Говоря о потенциальных соперниках официального Вашингтона на околоземной орбите, Реймонд упомянул Россию.

«Мы были соперниками в космосе с самого начала. У нас длинная история, даже в разгар холодной войны мы сотрудничали в области гражданского космоса», - напомнил Реймонд.

Москва неоднократно указывала на планы Вашингтона по размещению оружия в космосе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно заявлял, что силовое противостояние в космосе можно и нужно предотвратить, сформулировав общие для всех правила поведения.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
05:33 В стране и мире
США перебросили стратегические бомбардировщики на Ближний Восток
02:48 Спорт
Медведев впервые обыграл Надаля и вышел в финал Итогового турнира АТР
01:22 В стране и мире
США официально вышли из Договора по открытому небу
23:25 В стране и мире
В Москве умерли 75 пациентов с COVID-19
20:55 Армия
Видео
«Град», «Акация» и «Ураган»: Россия и Таджикистан проведут совместные учения
Популярное
Популярное
Видео
Ледяные глыбы сбивают с Русского моста: кадры устранения последствий непогоды во Владивостоке
Видео
Начало драки из-за маски в маршрутке в Ленобласти попало на видео
Видео
Покоривший TikToк и Instagram пенсионер раскрыл секрет своего успеха
СМИ сообщили об ужасающем состоянии боевой авиации США
Видео
Кибератаки на фоне пандемии: эксперт рассказал, как обезопасить себя от вредоносных рассылок
Исследователь обнаружил на снимках группы Дятлова «обломки космического аппарата»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.