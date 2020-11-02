В Гидрометцентре рассказали о предстоящей зиме в РФ

Предстоящая зима в России будет более холодной, чем годом ранее. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Все-таки очевидно, что она (грядущая зима - прим. ред.) будет неоднородной и не такой теплой, как в прошлом году. Тепло было связано с зональным переносом: с переносом очень теплых воздушных масс с запада и юго-запада... В этом году мы не прогнозируем такой ситуации. Будет гораздо больше волнообразных процессов», - приводит РИА Новости слова специалиста.

Синоптик объяснил, что в 2019 году воздушные массы, сформированные над Атлантикой, почти всю зиму определяли погодный режим. Он подчеркнул, что данные воздушные массы проникали не только в европейскую часть России, но и за Урал, и в Азиатскую часть страны.

Вильфанд при этом отметил, что прогноз на всю зиму не является таким точным, как кратковременные прогнозы погоды. В то же время, по его словам, отдельные процессы можно успешно прогнозировать, и в случае с предстоящей зимой специалисты полагают, что температурные значения превысят норму, однако отклонения будут менее существенными, чем в прошлом году.