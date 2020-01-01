В новогоднюю ночь во Франции подожгли сотни автомобилей: видео
Кадры полыхающих автомобилей выложили в Сеть. Сколько было подожжено машин - пока неизвестно.
© Видео: Sotiri Dimpinoudis, Twitter © Фото: Sotiri Dimpinoudis, Twitter
В ночь на 1 января злоумышленники во Франции подожгли десятки оставленных на улицах машин. По данным ряда СМИ, в этот раза было сожжено больше автомобилей, чем за прошлый год.
По данным AFP, также было задержано больше подозреваемых. Также сообщается об одном погибшем, однако была ли связана его смерть с поджогами - неизвестно.
Кадры с места ЧП были опубликованы в социальной сети Twitter. Сколько конкретно автомобилей подожгли, пока не сообщается. По предварительной информации, речи идет о сотнях машин.