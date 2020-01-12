Эффектный выход: Елизавета II впервые за долгое время появилась на публике

Королева Великобритании появилась на публике впервые за последнее время. И появилась эффектно: за рулем. В свои 93 года она лично управляла огромным внедорожником.

Сообщается, что съемка была сделана в поместье Сандрингем. Елизавета II, впрочем, выглядела хмурой и недовольной. Возможно, это связано со скандальным решением принца Гарри и его жены Меган Маркл сложить с себя королевские полномочия и получить независимость от Букингемского дворца.

Как стало известно, Меган Маркл подписала контракт с компанией Disney. Согласно условиям договора, герцогиня будет озвучивать персонажей мультфильмов, пишет The Times.

По данным телеканала Sky News, на 13 января королева Великобритании созвала совещание, посвященное намерению принца Гарри и его супруги отойти от исполнения королевских обязанностей. Вместе с Гарри и его бабушкой на встрече будут также наследник престола принц Чарльз и Уильям.