США перебросили стратегические бомбардировщики на Ближний Восток

Соединенные Штаты осуществили беспосадочный полет стратегических бомбардировщиков B-52H на Ближний Восток. Об этом сообщает сайт Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ).

«Экипажи B-52H Stratofortress из состава пятой эскадрильи, дислоцированной на военно-воздушной базе Майно в штате Северная Дакота, оперативно совершили дальний полет на Ближний Восток 21 ноября», – говорится в заявлении.

Уточняется, что полет совершался «с целью сдерживания агрессии и подтверждения поддержки партнеров и союзников США». Он должен был продемонстрировать, что американские ВВС способны «оперативно перебрасывать свои силы в любую точку мира и интегрировать их в ход операций».

Экипажи B-52H показали взаимодействие с истребителями и самолетами-заправщиками, уточнили в командовании. Последний раз подобный полет на Ближний Восток совершался в начале 2020 года, добавили в СЕНТКОМ.