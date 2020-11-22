Названия заболевания полости рта, которые могут указывать на рак

Специалисты Британского фонда здоровья полости рта рассказали, как выявить рак этой части тела на ранней стадии.

Врачи рекомендовали обратить особое внимание на наличие шишек и опухолей на голове и шее, красных и белых пятен на языке, а также шишек и язв, которые сохранялись дольше трех недель.

По словам специалистов, шишки и опухоли, красные и белые пятна на внутренней стороне щек также могут указывать на наличие онкологии. Припухлости и шишки на небе, белые пятна или шишки на губах тоже должны насторожить человека.

Врачи порекомендовали ежедневно делать проверку на рак ротовой полости. В случае необходимости, как отметили специалисты, нужно записаться на прием к стоматологу или терапевту.

Ранее врачи-онкологи перечислили признаки развития злокачественных опухолей в голове и в районе шеи. Чаще всего новообразования возникают около носовых пазух, ротовой полости и гортани.