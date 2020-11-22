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Названия заболевания полости рта, которые могут указывать на рак

Виктория Ивашечкина
05:25 22.11.2020
Специалисты рекомендовали записаться на прием к терапевту или стоматологу при наличии шишек или опухолей на языке.
Названия заболевания полости рта, которые могут указывать на рак
© Фото: pixabay

Специалисты Британского фонда здоровья полости рта рассказали, как выявить рак этой части тела на ранней стадии. 

Врачи рекомендовали обратить особое внимание на наличие шишек и опухолей на голове и шее, красных и белых пятен на языке, а также шишек и язв, которые сохранялись дольше трех недель.

По словам специалистов, шишки и опухоли, красные и белые пятна на внутренней стороне щек также могут указывать на наличие онкологии. Припухлости и шишки на небе, белые пятна или шишки на губах тоже должны насторожить человека.

Врачи порекомендовали ежедневно делать проверку на рак ротовой полости. В случае необходимости, как отметили специалисты, нужно записаться на прием к стоматологу или терапевту.

Ранее врачи-онкологи перечислили признаки развития злокачественных опухолей в голове и в районе шеи. Чаще всего новообразования возникают около носовых пазух, ротовой полости и гортани.

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