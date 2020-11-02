Глава ВОЗ ушел на самоизоляцию из-за подозрения на COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об уходе на самоизоляцию после контакта с инфицированным коронавирусной инфекцией.

Глава ВОЗ сообщил, что чувствует себя хорошо, а симптомов заболевания у него нет. Гебрейесус продолжить исполнять свои обязанности из дома.

«Было установлено, что я контактировал с человеком, тест которого дал положительный результат на COVID-19. Я здоров, симптомов нет, но в ближайшие дни буду на самоизоляции в соответствии с протоколами ВОЗ, и буду работать из дома», - написал глава ВОЗ на своей странице в Twitter.

Тедрос Адханом Гебрейесус еще раз обратился к жителям различных стран с просьбой соблюдать все меры предосторожности в деле борьбы и профилактики коронавирусной инфекции.