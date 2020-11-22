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Число случаев коронавируса в мире превысило 58 миллионов

Анна Касаткина
04:55 22.11.2020
Скончались от инфекции более 1,3 миллиона человек.
Число случаев коронавируса в мире превысило 58 миллионов
© Фото: Dwi Anoraganingrum globallookpress

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 58 миллионов. Такие данные приводит университет Джонса Хопкинса, который ведет собственную статистику на основе информации властей, СМИ и других открытых источников.

Количество зараженных в мире на 4.45 мск составляет 58 035 296. Умерли от инфекции 1 379 463 человека, вылечились – 37 167 134.

Наибольшее число случаев зарегистрировано в США (12 059 686), Индии (9 050 597) и Бразилии (6 020 164). Россия находится на пятом месте с 2 047 563 инфицированными.

Ранее сообщалось, что всего за неделю количество случаев заражения COVID-19 в США выросло на один миллион.

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