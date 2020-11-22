Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

МВД создаст банк биометрии для россиян и иностранцев

Виктория Ивашечкина
04:36 22.11.2020
Отмечается, что система должна объединить ресурсы лабораторий ДНК-анализа и комплексов фиксации передвижения транспортных средств.
МВД создаст банк биометрии для россиян и иностранцев
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости

МВД России к 2024 году создаст централизованный банк биометрических данных россиян и иностранцев. Он позволит идентифицировать людей по изображению лица и отпечаткам пальцев.

«Планируемые сроки проведения опытно-конструкторской работы «Создание Федеральной информационной системы биометрических учетов» - 2021-2023 годы», - рассказали в пресс-центре МВД, передает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что разработки позволят проводить процедуру идентификации личности и неопознанных тел по дактилоскопической информации и изображению лица.

Отмечается, что еще в 2014 году идея создания информационной системы была озвучена главой МВД Владимиром Колокольцевым. В ведомстве подчеркнули, что система, в частности, должна объединить ресурсы лабораторий ДНК-анализа и комплексы фиксации передвижения транспортных средств.

Ранее сообщалось, что для мигрантов в России может появиться специальное приложение, которое иностранцы должны будут устанавливать на смартфон. Реализовать идею по созданию цифрового профиля мигранта было предложено МВД РФ в мае текущего года.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
02:48 Спорт
Медведев впервые обыграл Надаля и вышел в финал Итогового турнира АТР
01:22 В стране и мире
США официально вышли из Договора по открытому небу
23:25 В стране и мире
В Москве умерли 75 пациентов с COVID-19
20:55 Армия
Видео
«Град», «Акация» и «Ураган»: Россия и Таджикистан проведут совместные учения
19:14 В стране и мире
Видео
Суд арестовал подозреваемого в похищении ребенка под Владимиром
Популярное
Популярное
Видео
Ледяные глыбы сбивают с Русского моста: кадры устранения последствий непогоды во Владивостоке
Видео
Начало драки из-за маски в маршрутке в Ленобласти попало на видео
Видео
Покоривший TikToк и Instagram пенсионер раскрыл секрет своего успеха
СМИ сообщили об ужасающем состоянии боевой авиации США
Видео
Кибератаки на фоне пандемии: эксперт рассказал, как обезопасить себя от вредоносных рассылок
Исследователь обнаружил на снимках группы Дятлова «обломки космического аппарата»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.