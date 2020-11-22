Во Владивостоке назвали сроки восстановления электроснабжения

В Приморье надеются полностью восстановить электроснабжение во Владивостоке, нарушенное непогодой, в течение трех дней. Об этом говорится в сообщении правительства края.

Снег с дождем и штормовой ветер обрушились на регион в ночь с четверга на пятницу и стали причиной коммунальных проблем, а также нарушили движение наземного, водного и воздушного транспорта.

В данный момент осадки прекратились, электричество удалось подать в некоторые районы Владивостока. Неподключенным остается 21 тепловой пункт в районах Чуркина, Рыбного Порта, Окатовой, мыса Голдобина, сообщил директор Владивостокского предприятия электрических сетей Михаил Никуленко на встрече с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

«К этим тепловым пунктам мы поэтапно подвозим дизельные электроустановки, которые будут автономно питать их, и поэтапно подключать жителей и другие предприятия. Ориентировочно мы завершим все работы в течение трех дней», – приводит слова Никуленко пресс-служба правительства.

По его словам, водоснабжение, которое обеспечивает потребителям предприятие, уже восстановлено везде.

По данным Минэнерго РФ, в регионе в настоящее время без света остаются 94 тысячи человек, без отопления – 18 тысяч.