Военная полиция РФ совершила очередное патрулирование на территории Сирии

В Сирийской Арабской Республике продолжается процесс невоенного разрешения конфликта и восстановления мирной жизни.

Как сообщает глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков, продолжается патрулирование территории страны, которое осуществляют подразделения российской военной полиции.

Маршруты военнослужащих включили в себя населенные пункты провинций Хасеке и Алеппо, такие, как Камишлия, Айн-Иса, электростанцию Мабрук, а также Аджами, Авшария и Мембидж.

Патрулирование необходимо, так как на территории идлибской зоны деэскалации продолжаются нарушения режима прекращения огня незаконными вооруженными формированиями.

Российский центр по примирению сторон призывает их командиров отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования конфликтной ситуации.