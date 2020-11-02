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Опубликовано видео с предполагаемым стрелком в Вене

Роман Захаров
23:48 02.11.2020
По сообщениям пользователей Интернета, нападавших может быть несколько и они хорошо вооружены.
Опубликовано видео с предполагаемым стрелком в Вене
© Фото: ASISC_, Twitter

Пользователи Сети опубликовали видео, на котором может быть запечатлен один из стрелков, совершивших нападение на синагогу в Вене. На кадрах, снятых сверху, из окна жилого дома, видно, как по улицам идет мужчина с закрытым балаклавой лицом и производит выстрелы из предмета, похожего на ружье.

«По видео можно сказать, что эти люди хорошо вооружены и готовы к длительному бою», - написал автор ролика в комментариях.

Ранее стало известно, что в Вене возле синагоги произошла стрельба, в результате которой ранения получил полицейский. По информации СМИ, было произведено несколько выстрелов. В полиции данные сообщения подтвердили.

Также есть неподтвержденная информация, что были атакованы несколько объектов: синагога, еврейский культурный центр и ресторан.

Позже местные СМИ сообщили, что один из нападавших подорвал себя, а его сообщникам удалось скрыться. Сейчас их поисками занимаются правоохранительные органы.

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