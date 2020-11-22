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Названы ограничения для обладателей старых смартфонов с 2021 года

Виктория Ивашечкина
03:46 22.11.2020
Около 200 миллионов сайтов по всему миру станут недоступны для владельцев устройств с Android 7.1.1 со следующего года.
Названы ограничения для обладателей старых смартфонов с 2021 года
© Фото: imago stock&people Globallookpress

В Роскачестве рассказали, что проблемы со смартфоном в 2021 году вероятны у тех, чей смартфон на Android поддерживает версию ОС 7.1.1 и более ранние.

По словам старшего специалиста по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергея Кузьменко, для владельцев таких гаджетов могут оказаться закрыты более трети сайтов.

«Дело в том, что в сентябре 2021 заканчивается срок действия сертификата DST Root X3, который вел перекрестную подпись для сайтов с шифрованием», — объяснил специалист, передает агентство «Прайм». 

По его словам, с 2021 года около трети доменов (более 200 миллионов сайтов по всему миру) станут недоступны для владельцев устройств с Android 7.1.1 и более ранними версиями. 

Кузьменко подчеркнул, что избежать такой проблемы можно, сменив свой старый смартфон на более современный гаджет. Однако не всем россиянам это будет по карману.

В таком случае можно перейти на мобильный браузер Firefox, у которого есть свое хранилище сертификатов. Но это подойдет только тем владельцам смартфонов, у кого установлена OC Android не ниже версии 5.0. 

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