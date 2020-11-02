СМИ: преступники взяли в заложники посетителей ресторана в Вене

Вооруженные преступники захватили в заложники посетителей одного из ресторанов в центре Вены. Об этом сообщает австрийское телевидение. Ресторан оцеплен спецназом. Речь идет о японском ресторане Akakiko на улице Мариахильферштрассе в седьмом районе.

Ранее стало известно о стрельбе в районе синагоги, где погибли семь человек. Один из нападавших подорвал себя взрывчаткой. В ходе перестрелки, прозвучало около 50 выстрелов один их полицейских получи серьезные ранения.

Сейчас район происшествия оцеплен. Силы правопорядка разыскивают возможных соучастников преступника.