СМИ: преступники взяли в заложники посетителей ресторана в Вене
Ранее группа неизвестных открыла стрельбу в районе синагоги, где погибли семь человек.
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Вооруженные преступники захватили в заложники посетителей одного из ресторанов в центре Вены. Об этом сообщает австрийское телевидение. Ресторан оцеплен спецназом. Речь идет о японском ресторане Akakiko на улице Мариахильферштрассе в седьмом районе.
Ранее стало известно о стрельбе в районе синагоги, где погибли семь человек. Один из нападавших подорвал себя взрывчаткой. В ходе перестрелки, прозвучало около 50 выстрелов один их полицейских получи серьезные ранения.
Сейчас район происшествия оцеплен. Силы правопорядка разыскивают возможных соучастников преступника.