Хаджимба направил в парламент официальный документ о сложении полномочий

«Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба направил в Народное Собрание-Парламент Республики Абхазия документ о сложении полномочий. В документе отмечается, что Президент слагает с себя полномочия Главы государства во имя мира и сохранения стабильности в стране», - говорится в сообщении.

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