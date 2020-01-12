Хаджимба направил в парламент официальный документ о сложении полномочий
В документе отмечается, что сложение полномочий происходит во имя сохранения стабильности в стране.
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На сайте президента Республики Абхазия опубликовано официальное подтверждение заявления Рауля Хаджимбы об отставке. Документ о сложении полномочий опубликован 12 января.
«Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба направил в Народное Собрание-Парламент Республики Абхазия документ о сложении полномочий. В документе отмечается, что Президент слагает с себя полномочия Главы государства во имя мира и сохранения стабильности в стране», - говорится в сообщении.
Ранее о сложении полномочий Хаджимбы сообщил вице-президент Абхазии Аслан Барциц. Это произошло после начала акции протеста возле здания администрации президента.