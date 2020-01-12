На Алтае школьник заплатил за девушку с ребенком в автобусе и стал миллионером

В маленьком алтайском городке Камень-на-Оби школьник по имени Иван оплатил проезд девушке с ребенком и стал миллионером.

Дело в том, что Наталья Мишина ехала в автобусе и из-за того, что ее ребенок начал капризничать, не успела заплатить за поездку. Когда девушка попыталась купить билет, то оказалось, что это уже сделал семиклассник.

Наталья и Иван разговорились, и мальчик рассказал, что помог ей, потому что в его семье принято заботиться друг о друге. Также он сообщил, что живет с матерью, отца нет. Кроме того, они еле сводят концы с концами, и Ивану не хватает денег на занятия рисованием.

Мишину эта история растрогала, и она решила отблагодарить мальчика. Девушка оказалась популярным Instagram-блогером и разместила на своей странице пост с просьбой помочь Ивану.

Менее чем за сутки подписчики Натальи перевели на карту матери семиклассника полтора миллиона рублей.

На собранные средства семья хочет приобрести квартире в Новосибирске или Барнауле.