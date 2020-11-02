В стране и мире Неизвестный устроил стрельбу возле синагоги в Вене: видео Анна Касаткина Власти города призвали людей воздержаться от посещения общественных мест и поездок в транспорте. © Видео: Baruch Sandhaus Twitter © Фото: Baruch Sandhaus Twitter В Вене произошла стрельба возле синагоги. В результате происшествия есть погибшие и пострадавшие. По информации СМИ, было произведено несколько выстрелов. В полиции данную информацию подтвердили. «В районе Внутреннего города произошла стрельба, есть раненые. Воздержитесь от посещения общественных мест и поездок в общественном транспорте», – говорится в сообщении полиции в Twitter. В результате произошедшего есть погибшие и пострадавшие, в том числе ранение получил один полицейский, сообщает Kronen Zeitung. Издание также отмечает, что один из нападавших подорвал себя поясом со взрывчаткой, другие злоумышленники могли скрыться с места происшествия. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика