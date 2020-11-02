СМИ: неизвестный стрелок подорвал себя у синагоги в Вене

Напавший на сотрудников полиции в центре Вены подорвал себя. Другие преступники, которые могут являться его сообщниками, скрылись с места преступления. Сейчас их разыскивают, сообщают местные СМИ.

Ранее стало известно о стрельбе возле синагоги, в результате которой ранения получил сотрудник полиции. По информации СМИ, было произведено несколько выстрелов. В полиции данную информацию подтвердили.

Сообщается, что неизвестные атаковали сразу несколько людных мест в австрийской столице, среди которых ресторан, синагога и еврейский центр.