Семь человек погибли при стрельбе в Вене

Семь человек погибли при стрельбе у синагоги в центре Вене. Об этом сообщает австрийский телеканал ОЕ24 со ссылкой на представителей городской полиции.

По сведениям журналистов, один из нападавших убит. Ранее сообщалось, что он подорвал себя взрывчаткой. Сейчас район происшествия оцеплен. Силы правопорядка разыскивают возможных соучастников преступника.

По данным газеты Kurier, в районе городской синагоги прозвучали около 50 выстрелов, один сотрудник полиции был ранен. Кроме того, очевидцы сообщили о перестрелке в одном из ресторанов и в районе еврейского центра.