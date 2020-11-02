В Москве за сутки умерли 63 пациента с коронавирусом
Общее число умерших, у которых ранее был выявлен COVID-19, в столице увеличилось до 6 936.
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Еще 63 пациента с коронавирусом скончались в Москве за минувшие сутки. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба.
Таким образом, общее число умерших, у которых ранее был выявлен COVID-19, в столице увеличилось до 6 936.
Всего с начала пандемии в РФ было зарегистрировано 1 655 038 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Для Москвы этот показатель составляет 434 205.
Напомним, днем ранее от коронавируса в столице скончались 53 человека.