Стало известно, сколько выплатят победителю новогодней лотереи «Столото»

Миллиард рублей в лотерею выиграл житель Москвы. Выигрыш он получит за вычетом подоходного налога в 13%, сообщили в пресс-службе «Столото».

Имя победителя новогоднего розыгрыша пока неизвестно. В «Столото» надеются, что он скоро объявится и расскажет, как планирует распорядиться деньгами.

Теперь миллиардеру предстоит посетить лотерейный центр «Столото», где будут оформлены все необходимые документы.

«Сорок дней отводится процедуре проверки подлинности билета, и в течение полугода победитель полностью получит выигрыш. Выигрыши на сумму свыше 10 миллионов рублей выплачиваются только после проведения экспертизы билета, в течение 180 дней с момента оформления документов», - цитирует сообщение РИА Новости.

Также известно, что деньги будут переведены на счет, который укажет победитель. Всего в тираже приняли участие более 53 миллионов билетов, что является рекордом за всю 25-летнюю историю данной лотереи.