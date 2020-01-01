Путин подписал указ о новой структуре Федеральной службы служебных приставов
Документ утверждает список должностей высшего начальствующего состава ФСПП и соответствующих этим должностям специальных званий.
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Владимир Путин подписал указ «О некоторых вопросах Федеральной службы судебных приставов» (ФССП), опубликованный 1 января 2020 года на официальном портале правовой информации.
Документ утверждает список должностей высшего начальствующего состава ФСПП и соответствующих этим должностям специальных званий. Указ регламентирует перечень типовых должностей в органах принудительного исполнения России и соответствующих этим должностям спецзваний.
Также с 1 января 2020 года вступил в силу закон, позволяющий судебным приставам общаться с гражданами через интернет или посредством СМС. Новые правила предоставляют больше возможностей для общения с должниками.