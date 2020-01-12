В Новой Москве полыхает склад: видео
Информации о пострадавших в результате ЧП не приводится. Причины возгорания уточняются.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: pokaluzhskomushosse, Instagram
В Новой Москве произошел крупный пожар на складе. Возгорание началось недалеко от Троицка.
Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ, на данный момент пожарные смогли частично потушить склад. Площадь пожара составляет около 900 квадратных метров. Ранее она достигала 1600 квадратных метров.
Информации о пострадавших в результате ЧП не приводится. Причины возгорания уточняются. По состоянию на 22.44 по московскому времени пожар был ликвидирован, уточнили в МЧС РФ.