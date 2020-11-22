В стране и мире Умерла звезда сериалов «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза» Анна Касаткина О причине смерти не сообщается, однако известно, что Малени Моралес болела раком. © Фото: flickr Скончалась мексиканская актриса Малени Моралес, снявшаяся в сериалах «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза». Об этом сообщает Национальная ассоциация актеров Мексики. «Глубоко сожалеем о кончине нашей коллеги Малени Моралес… которая случилась сегодня. Соболезнования Отто Сирго (мужу актрисы – прим.), семье и друзьям», – говорится в Twitter-аккаунте ассоциации. О причине смерти не сообщается, однако известно, что актриса болела раком. Моралес начала свою карьеру на съемочной площадке в 1979 году. Популярность в России ей принесли сериалы «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза», транслировавшие по телевидению в 1990-е. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика