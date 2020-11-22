Умерла звезда сериалов «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза»
О причине смерти не сообщается, однако известно, что Малени Моралес болела раком.
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Скончалась мексиканская актриса Малени Моралес, снявшаяся в сериалах «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза». Об этом сообщает Национальная ассоциация актеров Мексики.
«Глубоко сожалеем о кончине нашей коллеги Малени Моралес… которая случилась сегодня. Соболезнования Отто Сирго (мужу актрисы – прим.), семье и друзьям», – говорится в Twitter-аккаунте ассоциации.
О причине смерти не сообщается, однако известно, что актриса болела раком.
Моралес начала свою карьеру на съемочной площадке в 1979 году. Популярность в России ей принесли сериалы «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза», транслировавшие по телевидению в 1990-е.