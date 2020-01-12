В Пентагоне признали отсутствие доказательств «готовившихся атак Ирана» на посольства США

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что согласен с Трампом в том, что атаки, которые, по версии Соединенных Штатов, готовил Сулеймани, «могли подготавливаться». Однако он сказал, что никогда не видел доказательств того, что Иран готовил атаки на четыре посольства США, о чем ранее заявлял Трамп, пытаясь оправдать убийство Сулеймани. Данное заявление прозвучало в эфире телеканала CBSNews.

В Сенат какие-либо доказательства, свидетельствующие об угрозе американским посольствам, в том числе и на секретных брифингах, администрация Белого Дома не представляла, заявил сенатор Ли. Он подчеркнул, что о данной информации вообще не сообщалось кому-либо из сенаторов.

Напомним, что президент США Дональд Трамп в качестве причины убийства иранского генерала Сулеймани назвал атаки на американские посольства и военных, которые глава иранских сил «Аль-Кудс» готовил в ближайшие дни перед смертью.

По словам помощника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена, успешно проведенная военными операция США, была санкционирована президентом также по этой причине.