Россиянам пообещали «золотую осень» в ноябре

«Золотая осень», установившаяся в европейской части России в октябре, порадует жителей страны и в ноябре. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, отметив, что потепление ожидается с понедельника.

«Связано это с тем, что Европейская Россия находится под влиянием области высокого давления. Теплые воздушные массы будут переносить тепло», - приводит РИА Новости слова специалиста.

Синоптик добавил, что температура в центральной части страны на текущей неделе будет выше нормы на пять-семь градусов. Погода при этом будет облачной, но без осадков.

Кроме того, по информации Вильфанда, аномально теплая для этого времени года погода в ближайшее время ожидается и в азиатской части страны.

Научный руководитель Гидрометцентра также рассказал, что минувший октябрь стал самым теплым в Москве за всю историю метеорологических наблюдений.

Ранее Вильфанд сообщил, что предстоящая зима в РФ будет довольно теплой, а также поделился прогнозом о выпадении первого снега в Москве.