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Авиаудар по гражданским объектам: ЦПВС раскрыл новую провокацию боевиков в Идлибе

Анна Касаткина
22:00 02.11.2020
Известно, что боевики планируют нанести удар по объектам гражданской инфраструктуры в районе населенного пункта Нахлая.
Авиаудар по гражданским объектам: ЦПВС раскрыл новую провокацию боевиков в Идлибе
© Фото: Muhmmad Al-Najjar globallookpress

Террористы в Сирии планируют совершить авиаудар по гражданской инфраструктуре, чтобы затем обвинить в этом власти страны и российские ВКС. Информация о готовящейся провокации поступила в Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

Известно, что боевики планируют нанести удар по объектам гражданской инфраструктуры в районе населенного пункта Нахлая в Идлибской зоне деэскалации. Его хотят совершить с беспилотного летательного аппарата.

«Видеозапись последствий постановочного удара боевики намерены разместить на своих пропагандистских ресурсах в сети Интернет с обвинениями в адрес сирийских правительственных сил и ВКС России», - сообщил на брифинге замруководителя ЦПВС Александр Гринкевич.

Он подчеркнул, что террористов призывают отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования конфликта.

Ранее в ЦПВС рассказали, что боевики привлекают местных жителей в населенных пунктах Текад и Кафер-Нуран для участия в видеосъемках постановочных обстрелов под видом якобы последствий ударов со стороны правительственных сил.

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