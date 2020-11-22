За прошедшие сутки в Москве зарегистрирована 71 смерть от COVID-19

За последние сутки в столице зарегистрирован 71 летальный исход среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Факт заражения COVID-19 был подтвержден результатами анализов. Также у пациентов была диагностирована пневмония.

С учетом последних изменений статистики общее число умерших среди больных коронавирусом в Москве с начала пандемии достигло 8379. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения отметили, что в начале следующего года в Европе может начаться новая волна COVID-19, если для предотвращения данной ситуации не будет создана необходимая инфраструктура.