Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

За прошедшие сутки в Москве зарегистрирована 71 смерть от COVID-19

Анна Берестовая
23:24 22.11.2020
Общее число умерших среди больных коронавирусом в столице с начала пандемии достигло 8379.
За прошедшие сутки в Москве зарегистрирована 71 смерть от COVID-19
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

За последние сутки в столице зарегистрирован 71 летальный исход среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Факт заражения COVID-19 был подтвержден результатами анализов. Также у пациентов была диагностирована пневмония.

С учетом последних изменений статистики общее число умерших среди больных коронавирусом в Москве с начала пандемии достигло 8379. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения отметили, что в начале следующего года в Европе может начаться новая волна COVID-19, если для предотвращения данной ситуации не будет создана необходимая инфраструктура.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
00:08 Спорт
Медведев выиграл Итоговый турнир АТР
17:57 Эксклюзив
Видео
Вдова Кобзона опровергла информацию о многомиллионой стоимости будущего памятника артисту
16:13 В стране и мире
Видео
В полиции раскрыли подробности массовой драки со стрельбой в Санкт-Петербурге
16:05 В стране и мире
Германия подтвердила свою политическую поддержку «Северного потока-2»
14:50 В стране и мире
Цену на «Спутник V» объявят на следующей неделе
Популярное
Популярное
Видео
Отряхнулась и пошла дальше: в Томске девочка выпала из окна четвертого этажа и осталась жива
Видео
В Санкт-Петербурге произошла массовая драка родителей школьников: видео
Видео
Американец голыми руками спас щенка из пасти крокодила: видео
Видео
Раскрыты характеристики нового типа судна на воздушной подушке «Хаска-10»
На работах Леонардо да Винчи найдены бактерии и человеческая ДНК
Видео
Покоривший TikToк и Instagram пенсионер раскрыл секрет своего успеха
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.