В центре Санкт-Петербурга произошла перестрелка
По данным издания, пострадали два человека.
© Видео: Неизданное | Санкт-Петербург, ВКонтакте © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
На Казанской улице в Санкт-Петербурге произошла перестрелка.
Как сообщают «Невские новости» со ссылкой на слова очевидцев, пять человек гнались за мужчиной. Были слышны выстрелы из пистолета.
По данным издания, пострадали два человека. На месте обнаружены гильзы и следы крови. Работают сотрудники полиции. Официальной информации об инциденте пока не поступало.