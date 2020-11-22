В центре Санкт-Петербурга произошла перестрелка

На Казанской улице в Санкт-Петербурге произошла перестрелка.

Как сообщают «Невские новости» со ссылкой на слова очевидцев, пять человек гнались за мужчиной. Были слышны выстрелы из пистолета.

По данным издания, пострадали два человека. На месте обнаружены гильзы и следы крови. Работают сотрудники полиции. Официальной информации об инциденте пока не поступало.