Парламент Абхазии рассмотрит заявление Хаджимбы об отставке

Парламент Абхазии 13 января рассмотрит заявление президента Республики Рауля Хаджимбы об отставке.

«Завтра парламент рассмотрит заявление об отставке президента Абхазии Рауля Хаджимбы», - сообщает спикер парламента Валерий Кварчия.

Также Кварчия поддержал решение о том, что до новых президентских выборов исполнять обязанности лидера Абхазии будет премьер-министр Валерий Бганбой.

«Это абсолютно решение в рамках Конституции», - подчеркнул он.

По его словам, главным является сейчас стабилизация ситуации и проведение мартовских выборов главы государства «в спокойной обстановке».

Кварчия добавил, что останется на должности главы правительства, сообщает «Интерфакс».

Президент Абхазии Рауль Хаджимба 12 января объявил о сложении своих полномочий «во имя стабильности в стране». Новость о покидающем свой пост Хаджимбе сторонники оппозиции встретили аплодисментами.

Ранее они, проводили митинги возле здания администрации, тем самым требуя признать несостоятельными прошедшие в сентябре выборы, по итогам которых Хаджимба набрал максимум голосов, и проведения новых выборов президента Республики Абхазия.

Внеочередные выборы запланированы на 22 марта, согласно решению ЦИК республики.

В МИД РФ назвали ситуацию «внутренним делом страны», выступив за стабилизацию обстановки в рамках правового поля через прямой мирный диалог заинтересованных сторон.